Fußball

vor 17 Min.

Denklingens Fußballer starten mit Derby in die Testspielphase

Plus Für den VfL Denklingen steht am Donnerstagabend das erste Testspiel an. Dazu ist der Landesligist Kaufering bei den VfL-Fußballern zu Gast.

Von Margit Messelhäuser

Am Montag steigt der Fußball-Bezirksligist VfL Denklingen wieder ins Training ein – am Donnerstag, 29. Juli, steht schon das erste Testspiel an, und dabei handelt es sich um ein Derby.

Eigentlich, so Denklingens Trainer Markus Ansorge, richte er seine Vorbereitung auf sechs Wochen aus. „Aber die Saison war lang, und da reichen diesmal auch fünf Wochen“, sagt Ansorge im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Spieler hätten diese Zeit zur Erholung gebraucht, und „so schnell verlernen sie es nicht“.

