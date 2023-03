Der Abstiegskampf im Fußball beschert viele Tore

In den A-Klassen sind die Landkreis-Teams auf viele Gruppen verteilt. Eines haben aber fast alle Spiele gemein: Es gibt viel Torjubel.

Das erste Spiel in den Abstiegsrunden der A-Klassen hatte es mit neun Treffern in sich. Mit 4:5 unterlag der SV Reichling gegen den Gast aus Schongau. Zwei Seiten zeigte der Gastgeber am gestrigen Spieltag. Vorne: vernünftige, gut herausgespielte Tore – hinten: ein nicht ganz optimales Abwehrverhalten in vielen Szenen.

Nach zwei Innenpfosten-Schüssen der Schongauer, erzielte Reichling im Gegenzug das 1:0. Mit zwei schnellen Treffern drehte der Gast die Partie. Ein schöner Angriff brachte den Ausgleich. Noch vor dem Wechsel markierten beide Teams per Elfmeter das 3:3. Die ersten fünf Minuten nach der Halbzeit verschlief der SVR komplett und Schongau zog auf 5:3 davon. Im Anschluss versuchte Reichling mit gut vorgetragenen Angriffen alles, doch mehr als das 4:5 sprang nicht heraus.

Erpfting macht aus vier Chancen auch vier Tore

Einen glücklichen 4:3-Sieg landete der SV Erpfting in Egling. In einer überlegenen ersten Hälfte markierte der Gastgeber folgerichtig zwei Treffer zur Pausenführung. Gleich nach Wiederanpfiff verkürzte Erpfting auf 1:2 und kam eine Viertelstunde später zum Ausgleich. Eine erneute 3:2-Führung drehte der SVE per Doppelschlag gegen Ende der Partie zum 4:3-Erfolg. Die effizienten Gäste konnten mit vier Tormöglichkeiten ihre vier Treffer erzielen.

Einen letztendlich verdienten 2:0-Sieg erzielte der FC Dettenschwang gegen Bernbeuren. In einer weitgehend ausgeglichenen ersten Hälfte, mit schwierigen Bedingungen (Wind), konnte der FCD mit seiner ersten Möglichkeit das 1:0 markieren. Nach der Pause kam der Gastgeber drückender aus der Kabine und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Es dauerte bis zur 80. Minute, ehe Dettenschwang mit dem 2:0 alles klar machte.

Apfeldorf läuft am Ende die Zeit davon

Auch in der Partie Apfeldorf gegen Steingaden hatte der Gastgeber mit 3:4 das Nachsehen. Die Gäste konnten bis zur 55. Minute auf 3:0 davonziehen, ehe Strommer mit den 1:3-Anschluss markierte. Abermals konnte der Steingadener Elias Bauer – mit seinem dritten Treffer – den alten Abstand wieder herstellen. Mit einem fulminanten Schlussspurt gelangen dem SVA noch zwei Tore, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Das Derby Greifenberg gegen Schondorf II endete mit einem gerechten 2:2-Remis. Man sah beiden Mannschaften sofort an, dass sie sich auf die Partie freuten. Die schnelle Führung der Schondorfer konnte der FCG drei Minuten später egalisieren. Mit einem Freistoß gelang den Gästen die 2:1-Halbzeitführung. Nach Wiederanpfiff spielte Greifenberg druckvoll nach vorne. Es dauerte allerdings bis zur 71. Minute, ehe der FCG den 2:2-Ausgleich markierte. Im Anschluss versuchten beide Teams alles, um noch den Siegtreffer zu erzielen.

Der Gast aus Hohenpeißenberg entführte aus Thaining mit dem 3:2-Sieg die drei Punkte. In einer fulminanten Anfangsphase konnte der Gast bis zur 51. Minute auf 3:0 enteilen. Mitte der zweiten Hälfte gelang Thaining mit zwei Toren der Anschluss. In der verbleibenden Spielzeit gelang den Hausherren der 3:3-Ausgleich jedoch nicht mehr.

Die Reserve des FC Weil bleibt zum Auftakt ohne Gegentor

Die zweite Garde des FC Weil startete mit einem auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Sieg gegen die BVTA Fürstenfeldbruck. Die Gastgeber waren den Gästen über 90 Minuten in allen Belangen überlegen und gingen in der ersten Hälfte per Elfmeter in Führung. Anschließend verpassten es die Weiler, das Ergebnis auszubauen. Die Gäste blieben dadurch eine Zeit lang im Spiel, hatten aber kaum Chancen zu verzeichnen. Dann brach der Bann mit drei schön herausgespielten Toren zum 4:0-Endstand. (bahr/thw/huck/hsc/kraum/AZ)

Weil II - BVTA FFB 4:0; 1:0 Hafner (25.), 2:0 Seeholzer (66.), 3:0 Seirer (68.), 4:0 Puhla (69.)

Egling - Erpfting 3:4; 1:0 Högenauer (21.), 2:0 Zacher (45.), 2:1 Elgert (48.), 2:2 Sula (65.),

Jesenwang - Prittriching II verl.;

Greifenberg - Schondorf II 2:2; 0:1 Ulucay (12 .), 1:1 und 2:2 Bichler (16./71.), 1:2 Bocskor (31.),

Reichling - Schongau 4:5; 1:0 und 2:2 Darchinger-Prothmann (8./30.), 1:1, 2:3, 3:4 und 3:5 Klein (12./35.FE/47./55.), 1:2 Riedl (24.), 3:3 und 4:5 Seelau (44.HE/72.)

Thaining - Hohenpeißenberg 2:3; 0:1 und 0:3 Greiner (32./51.), 0:2 Osterried (46.), 1:3 Peinkofer (59.), 2:3 Reize (62.)

Apfeldorf - Steingaden 3:4; 0:1,0:2 und 1:4 Bauer (11./49./80.), 1:3 Strommer (63.), 2:4 Pizzenti (87.), 3:4 Schamper (90.)

Dettenschwang - Bernbeur. II 2:0; 1:0 Reichert (42.), 2:0 Mayr (80.)