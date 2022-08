Fußball

18:04 Uhr

Der erste komplette Spieltag in der Fußball-Kreisliga Zugspitze

Mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft in der Kreisliga konnte Unterdießens Trainer Martin Prediger zufrieden sein: Am Samstag steht für den Aufsteiger die zweite Partie an.

Plus Am dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga Zugspitze sind erstmals alle vier Landkreis-Mannschaften im Einsatz. Wie startet Penzing mit dem neuen Trainer?

Von Margit Messelhäuser

Am dritten Spieltag steigt nun auch der FC Penzing in die neue Saison ein: Am Sonntag ist der FCP in Wildsteig zu Gast. Bereits am Samstag muss Unterdießen ran, Utting bestreitet am Sonntag das einzige Landkreisduell an diesem Spieltag.

