Der FC Penzing verbucht den ersten Sieg in der Kreisklasse

„Ein Lob an die gesamte Mannschaft, wie sie das heute hinbekommen hat“, sprach Geltendorfs Trainer Marcel Wupperfeld seinem Team nach dem 3:1-Sieg in Adelshofen in der Kreisklasse 1 aus. „Besonders nach der Niederlage letzte Woche, muss man jetzt einfach zufrieden sein“, so Wupperfeld. Der Sieg sei hart erkämpft gewesen und einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu verdanken. Zwar konnte der Gastgeber nach dem Seitenwechsel einen individuellen Fehler zum 1:2-Anschlusstreffer nutzen. Insgesamt ließ Geltendorf in den zweiten 45 Minuten jedoch wenig zu und machte durch einen Strafstoßtreffer kurz vor Schluss den Deckel drauf.

