Der FC Scheuring ist in der Fußball-A-Klasse wieder in der Spur

Plus Finning hat das Ticket für die Meisterrunde sicher. Greifenberg legt mit einem Hattrick den Grundstein für den Sieg. Thaining kann erstmals feiern.

Der SV Apfeldorf musste sich gegen starke Finninger mit 1:5 geschlagen geben. Die Gastgeber verschliefen die Anfangsphase komplett. Mit einem Doppelschlag ging der TSV bereits nach sieben Minuten mit 2:0 in Führung. Als nach 20 Minuten die starken Gäste das 3:0 markierten, sorgten sie bereits früh für eine Vorentscheidung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff keimte mit dem Anschlusstreffer nochmals Hoffnung auf. Dies währte allerdings nur wenige Minuten, denn mit dem 4:1 war die Entscheidung dann endgültig gefallen.