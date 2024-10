Der FC Weil geht mit einem Rumpfteam in der Kreisliga leer aus

Nicht anknüpfen konnte die FT Jahn Landsberg an die gute Leistung zuletzt in Weil. Im Heimspiel gegen Moorenweis gab es am Ende eine verdiente 0:4-Niederlage. Die Gäste zeigten sich vor dem Tor effektiver, allerdings hatten die Landsberger auch personelle Probleme, so waren einige Spieler schon angeschlagen in die Partie gegangen. Angesichts des Dramas um ihren Spieler war die Partie für die Landsberger ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.

