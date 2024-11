Der FC Weil muss in der Kreisliga ohne Sieg in die Winterpause

Drei der vier Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisliga beendeten auswärts die Herbstrunde. Für Schlusslicht Weil gab es in Unterpfaffenhofen auch im letzten Spiel vor der Winterpause keinen Sieg. Beim SC Unterpaffenhofen mussten sich die Weiler mit 0:2 geschlagen geben. Auch wenn die Gastgeber grundsätzlich mehr Spielanteile hatten, so kam der FC Weil doch auch zu seinen Chancen. Während das Team von Trainer Claudius Reisacher vor der Pause nur ein Lattentreffer raussprang, ging die Heimelf in der 19. Minute in Führung. Noch bitterer für Weil: Ein Spieler verletzte sich schwer am Knie und musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Partie war für 30 Minuten unterbrochen. Nach der Pause hielt Weils Keeper Meik Ende einen Elfmeter, doch Unterpfaffenhofen machte aus dem Spiel heraus den Deckel drauf.

