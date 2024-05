Fußball

20:53 Uhr

Der FC Weil startet mit einem knappen Sieg in die Relegation

Plus Im Kampf um einen Platz in der Fußball-Kreisliga liefern sich der FC Weil und Peiting II einen harten Kampf. Reicht es für Weil im Rückspiel?

Von Margit Messelhäuser

Der Heimsieg ist geschafft, dennoch wäre für den FC Weil gegen den TSV Peiting II im ersten Relegationsspiel mehr drin gewesen. Zweimal erspielten sich die Weiler einen Zwei-Tore-Vorsprung, doch am Ende war es "nur" ein knapper 4:3-Erfolg für die Gastgeber. Diesen Vorsprung muss das Team von Trainer Andreas Schaudt am Samstag in Peiting verteidigen, um in der Kreisliga zu bleiben. "Sieg ist Sieg, den ersten Schritt haben wir gemacht", sagte Schaudt nach der Partie.

Beide Mannschaften waren zunächst darauf bedacht, keine Fehler zu machen, wobei Weil schon nach wenigen Minuten den ersten Angriff startete, der brachte zwar zwei Ecken ein, aber das war es. Von Peiting, das eine ruppige Gangart an den Tag legte, war zunächst wenig zu sehen: Die Weiler Abwehr stand sicher. Nach zehn Minuten musste erstmals Weils Keeper Simon Rauchmeir eingreifen, hatte den Ball aber im Nachfassen.

