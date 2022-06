Fußball

23:16 Uhr

Der FSV Eching bleibt in der Fußball-Kreisklasse Zugspitze

Plus Der FSV Eching schafft im zweiten Anlauf in der Relegation den Klassenerhalt. Das Spiel gegen den TSV Schongau geht ins Elfmeterschießen.

Von Margit Messelhäuser

Was für ein Krimi in Issing: Im Relegationsspiel zur Kreisklasse Zugspitze zwischen dem FSV Eching und TSV Schongau war wirklich alles geboten. Beide Mannschaften begnügten sich nicht nur mit den 90 regulären Spielminuten, es ging auch in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Da hatten die Echinger am Ende mit Keeper Toni Franz den entscheidenden Trumpf in ihrer Mannschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen