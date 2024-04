Der FSV Eching macht es beinahe zweistellig

Plus Im Fußball-Derby der A-Klasse-Abstiegsrunde deklassiert Eching den SV Apfeldorf. Der SC Egling hat mit dem Schlusslicht seiner Gruppe mehr Mühe als erwartet.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse.

Auch wenn der Sieg des SC Egling bei der zweiten Mannschaft von Eichenau am Ende etwas glücklich war – die Eglinger haben sich dieses Glück auch erarbeitet. Zunächst waren die Lechrainer in Rückstand geraten, doch gleich nach Wiederanpfiff gelang der Ausgleich. Die Hausherren stehen zwar im Tabellenkeller, präsentierten sich aber keineswegs wie ein Absteiger. Doch Egling hielt dagegen und holte verdient drei Punkte.