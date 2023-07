Fußball

vor 35 Min.

Der Kracher in der Fußball-Bezirksliga steigt bei Jahn Landsberg

Plus Zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Denklingen beim Aufsteiger Jahn Landsberg zu Gast. Die Vorzeichen beider Teams sind unterschiedlich, die Saisonziele aber identisch.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Was für ein Auftakt: Gleich im ersten Spiel der Fußball-Bezirksliga ist der VfL Denklingen beim Aufsteiger Jahn Landsberg zu Gast. Während Denklingens Trainer Markus Ansorge zurückhaltend auf den Start blickt, herrscht bei den Gastgebern vor allem eines: Vorfreude, dass es nun endlich losgeht. Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr im VR-Bank-Stadion in der Jahnstraße.

Für Denklingen ist es die dritte Saison in der Bezirksliga. Nachdem man als Aufsteiger nur knapp am Sprung in die Landesliga gescheitert war, kämpfte die Ansorge-Elf in der vergangenen Saison in erster Linie um den Klassenerhalt. Und auch diesmal gehe darum, „so schnell wie möglich 40 Punkte zu sammeln“, sagt VfL-Trainer Markus Ansorge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen