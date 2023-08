Fußball

Der Kreisliga-Aufsteiger MTV Dießen dreht das Spiel

Plus In der Fußball-Kreisliga setzt die zweite Mannschaft des TSV Landsberg gleich ein Ausrufezeichen. Nur der FC Weil geht zum Auftakt leer aus.

Misslungen ist dem FC Weil der Start in die Kreisliga beim FC Aich – jedenfalls was das Ergebnis betrifft: Mit 0:3 musste sich der Aufsteiger geschlagen geben. Was die spielerische Leistung seiner Mannschaft betrifft, war Weils Trainer Andreas Schaudt aber nicht unzufrieden. Vor allem vor dem Hintergrund, dass er auf fünf Stammspieler verzichten musste, sei der Auftritt seines Teams durchaus in Ordnung gewesen. „Aich ist eine gestandene Kreisliga-Mannschaft und hat schönen Fußball gezeigt; wir haben gut gegengehalten“, lautete sein Urteil.

Die ersten Punkte für den MTV Dießen in der Kreisliga sind da: Das Ammersee-Team geriet gegen Ohlstadt zwar schnell in Rückstand, drehte dann aber die Partie und setzte sich am Ende mit 3:2 durch. „Ohlstadt hat uns eiskalt erwischt“, so MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. „Aber Respekt, wie meine Mannschaft danach zurückgekommen ist.“ Wichtig war, dass noch vor der Pause der Ausgleich gelungen war. „In der zweiten Halbzeit waren wir klar besser und hätten noch höher gewinnen können“, so Ropers. Eine lange Nachspielzeit hatte es gegeben, da sich ein Dießener und der Gästekeeper unabhängig voneinander verletzten.

