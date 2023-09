Fußball

09:04 Uhr

Der MTV Dießen ist in der Fußball-Kreisliga unter Zugzwang

Plus In der Fußball-Kreisliga Zugspitze sind drei Teams aus dem Landkreis Landsberg im Einsatz. Der TSV Landsberg II bestreitet das Spitzenspiel der Gruppe 4.

Der FC Weil hat als einziges Landkreisteam am Wochenende spielfrei. Der TSV Landsberg II bestreitet das Spitzenspiel in der Gruppe 4 und der MTV Dießen wird alles geben, um die Niederlagenserie zu beenden.

Gruppe 2 Der Start des MTV Dießen in der Kreisliga war vielversprechend, doch nach der Auftaktniederlage setzte es für das Ammersee-Team drei Niederlagen in Folge. Damit rutschte der Aufsteiger auf den vorletzten Platz und kann am Freitagabend auch noch die Rote Laterne überreicht bekommen – sollte sich Ohlstadt gegen Spitzenreiter Wildenroth/Rottenbuch durchsetzen. Unabhängig davon kann es für das Team von Spielertrainer Philipp Ropers aber nur darum gehen, nicht den Anschluss an die Tabellenspitze zu verlieren. Einfach wird die Aufgabe beim Tabellenzweiten Peiting aber nicht. Die Partie beginnt am Samstag, um 15 Uhr, in Peiting.

