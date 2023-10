Der MTV Dießen kann in der Fußball-Kreisliga doch noch siegen

Plus In der Fußball-Kreisliga sendet der MTV Dießen ein deutliches Lebenszeichen. Das Derby zwischen dem FC Weil und TSV Landsberg II ist erneut eine klare Sache.

Der MTV Dießen kann doch noch gewinnen: Nach einer langen Durststrecke setzte sich das Team von Spielertrainer Philipp Ropers in der Fußball-Kreisliga Gruppe 2 gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch durch.

Die Erleichterung bei Philipp Ropers ist groß, gleichzeitig „bin ich auch ein bisschen wehmütig darüber, was wir alles liegen gelassen haben“. Gegen Wildsteig zeigte sich sein Team in der Defensive sehr diszipliniert und ließ aus dem Spiel heraus praktisch nichts zu. Und im Angriff hatte man diesmal auch das nötige Glück: Das 1:0 fiel eher durch einen Zufall. Die Partie insgesamt war hitzig, zum Schluss machten die Dießener mit dem 2:0 dann aber den Sack zu.