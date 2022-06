Fußball

Der MTV Dießen steigt in die Fußball-Kreisklasse auf

Der Aufstieg ist geschafft: Der MTV Dießen feiert den Sieg in der Relegation zur Kreisklasse.

Plus Der MTV Dießen setzt sich im zweiten Relegationsspiel gegen die SG Oberau/Farchant durch und steigt in die Kreisklasse auf. Am Ende wird es aber noch mal spannend.

Von Margit Messelhäuser

Der MTV Dießen hat es geschafft: In der Relegation setzte sich die Mannschaft von Trainer Philipp Ropers mit 2:1 gegen die SG Oberau-Farchant durch. Nach dem 0:0 im Hinspiel reicht das locker, eigentlich hätten die Dießener die Partie auch viel höher gewinnen können, doch das spielte keine Rolle mehr. Schade nur, dass Wind und Regen einige Fans vorzeitig aus dem Stadion trieben.

