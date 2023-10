Fußball

09:17 Uhr

Der Platz in der Aufstiegsrunde der A-Klasse reicht Erpfting nicht

Plus Sebastian Weller hat zu Saisonbeginn den SV Erpfting übernommen. In der Fußball-A-Klasse ist sein Team noch ungeschlagen, dennoch reicht es nicht zur Tabellenführung.

Von Margit Messelhäuser

Die Aufstiegsrunde der Fußball-A-Klasse hat der SV Erpfting schon erreicht. Doch das genügt dem neuen Trainer Sebastian Weller nicht: Platz zwei soll es am Ende auf jeden Fall sein. Das könnte nach dem Spiel gegen Issing II feststehen.

Zu Saisonbeginn ist Weller nach Erpfting gegangen und „es war eine gute Entscheidung“, so der 38-Jährige. Die Mannschaft ziehe sehr gut mit, was sich auch in den Ergebnissen zeigt. Noch sind die Erpftinger ungeschlagen, „und das soll auch so bleiben“, gibt er als Ziel vor. Dass es noch für Platz eins in der Gruppe reicht, glaubt er nicht. „Das lässt sich die Zweite Jahn Landsberg nicht mehr nehmen.“ Der Rückstand beträgt auch bereits vier Punkte.

