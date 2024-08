Der Regen sorgt in der Fußball-Kreisliga für Absagen

Auch wenn es für Jahn Landsberg gegen Geiselbullach in der „nur“ ein 1:1-Unentschieden gab, war Jahn-Coach Armin Sanktjohanser zufriedener als nach dem Sieg zuletzt. „Es war spielerisch von uns bedeutend besser“, sagte Sanktjohanser. Sein Team sei sehr gut in den Zweikämpfen gewesen, habe taktisch überzeugt, einzig die vergebenen Torchancen seien noch ein Manko gewesen. „Hinten haben wir nichts zugelassen, die Heimelf war mit ihren großen Spielern nur bei Standards gefährlich“, so Sanktjohanser. Insgesamt eine Leistung, auf der weiter aufgebaut werden könne.

