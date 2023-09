Fußball

Der SV Igling geht in der Kreisklasse erstmals leer aus

Plus Aufsteiger Finning vergibt in Prittriching einen Zwei–Tore-Vorsprung. Fuchstal unterliegt im Kreisklassen-Derby gegen Unterdießen.

Im vierten Spiel hat es den SV Igling erwischt: Gegen Schlusslicht TSV Rott muss das Team von Trainer Michael Stengelmair die erste Niederlage einstecken. Für die Rotter ist es der erste Dreier. Eigentlich sah es lange gut aus für die Iglinger, denn schon nach wenigen Minuten gelang der Führungstreffer. Die Gäste ließen aber nicht locker und erzielten noch vor der Pause den Ausgleich. Auch in der zweiten Halbzeit war es eine hart umkämpfte Partie, wie Rotts Trainer Pascal Jaensch sagte. Zwar hatten auch die Iglinger zwei, drei gute Chancen, aber „unser Torhüter hatte heute einen sehr guten Tag“, so Jaensch. Genau diesen vergebenen Chancen trauerte Iglings Trainer Michael Stengelmair nach. Am Ende war es dann an Rott, den Siegtreffer zu markieren. „Wir hatten jetzt ein paarmal Pech und konnten uns diesmal belohnen“, lautete das Fazit des Rotter Trainers.

Es wäre der typische „dreckige 1:0-Sieg“ gewesen, sagt Kinsaus Trainer Robin Swoboda, doch es sollte nicht sein: Bei Burggen/Bernbeuren gab es am Ende doch nur ein Remis. Insgesamt, so Swoboda sei das Unentschieden nicht unverdient. „Die Heimelf hatte zwar mehr Spielanteile, aber wir haben sehr gut verteidigt“, beschreibt er die Kreisklassen-Partie in der Gruppe 8. Für die beiden Tore waren am Ende zwei individuelle Fehler verantwortlich – Kinsau profitierte von einem Patzer des gegnerischen Keepers, die Heimelf von einem Fehler der Kinsauer. Ansonsten gab es für beide Teams noch den einen oder anderen Aluminiumtreffer.

