Fußball

vor 55 Min.

Der SV Prittriching lässt gegen das Schlusslicht nichts anbrennen

Der SV Prittriching führt seine Gruppe in der Abstiegsrunde der Kreisklasse weiter an.

Plus In der Fußball-Abstiegsrunde der Kreisklasse fahren einige Landkreis-Teams deutliche Siege ein. In der Kreisliga kann sich nur der MTV Dießen über drei Punkte freuen.

Um den Klassenerhalt in der Kreisliga und Kreisklasse kämpfen insgesamt acht Landkreisteams.

Kreisliga Auf jeden Fall was das Ergebnis betrifft, läuft es für den MTV Dießen derzeit auswärts besser als zu Hause. Auch wenn das Team von Spielertrainer Philipp Ropers bei Pöcking/Possenhofen schnell in Rückstand geraten war und im Anschluss noch ein, zwei Mal Glück hatte: Aufgrund der guten zweiten Halbzeit war der Sieg des Ammersee-Teams verdient. „Zum Schluss hat dann unser Feldspieler Yannik Friedrich, der ins Tor gewechselt ist, auch noch einen Elfmeter gehalten“, sagte Ropers.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen