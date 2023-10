Fußball

vor 19 Min.

Der SV Unterdießen verliert in den letzten Minuten

Unterdießens Trainer Dominik Amberg ging mit seinem Team in Peiting doch leer aus.

Plus In den Fußball-Kreisen Zugspitze und Augsburg stehen für die Landkreis-Teams einige Partien an. Nicht für alle Mannschaften wird es ein echter Feiertag.

Einige Fußballspiele standen für die Teams in den unteren Klassen aus dem Kreis Landsberg an. Hier die Zusammenfassung.

Kreisliga In den ersten 45 Minuten war es kein schönes Kreisliga-Spiel zwischen dem TSV Landsberg II und dem FC Weil. Beide Teams hätten zwar die Chance zum Führungstreffer gehabt, verpassten diese jedoch. „Darauf mussten wir reagieren“, so Landsbergs Trainer Sebastian Baumert. „Wir haben in der Halbzeit ein paar Sachen umgestellt und dann haben wir das Spiel innerhalb von zehn Minuten entschieden.“ Auch dann ließ die Landsberger Reserve nicht locker und baute die Führung bis zum verdienten 6:0-Sieg aus.

