Fußball

07:02 Uhr

Der Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse 7 muss zuschauen

Der TSV Schondorf setzte sich zuletzt in Prittriching klar durch, an diesem Wochenende ist das Ammerseeteam spielfrei.

Plus Der TSV Schondorf führt die Kreisklasse 7 an, ist diesmal aber spielfrei. Das ist die Chance für Weil, wieder aufzuschließen. In der Gruppe 5 kann Dießen den Spitzenreiter stürzen.

Von Karlheinz Fünfer

Das verlustpunktfreie Landkreistrio in den A-Klassen lässt nicht locker. Geltendorf, Scheuring und Finning haben auch ihre vierte Partie ohne Punktverlust überstanden. In den Kreisklassen macht mit Schondorf und Dießen ein Ammerseeduo auf den vorderen Plätzen auf sich aufmerksam. Dießen bietet diesmal in der Kreisklasse 5 das Topspiel gegen den Tabellenführer und Mitaufsteiger Erling-Andechs. Auch in der A-Klasse 1 steigt zwischen Scheuring und Neuling Egling eine hochklassige Partie.

