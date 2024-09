Der Trainer des TSV Landsberg verspricht vollen Einsatz

Drei Wochen hat der TSV Landsberg nicht mehr in der Fußball-Bayernliga gespielt, zuletzt eine 0:1-Niederlage in Memmingen kassiert. Danach fiel die Partie gegen Kirchanschöring wegen des Dauerregens ins Wasser und vergangene Woche hatte der Verein regulär spielfrei. Trainer Alexander Schmidt kam das nicht ungelegen. Mit unserer Redaktion hat er über die lange Pause gesprochen und den nächsten Gegner. Am Samstag gastiert der TSV Rain ab 14 Uhr zum Kellerduell im Landsberger 3C-Sportpark.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alexander Schmidt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis