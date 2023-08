Fußball

Der TSV Finning startet mit einem hart erkämpften Sieg in die Kreisklasse

Plus In der Kreisklasse setzt sich der Aufsteiger gegen den TSV Rott durch. Prittriching reicht ein Tor für drei Punkte gegen Issing. In der Klasse 8 sind keine Landkreis-Teams im Einsatz.

Eine torreiche Partie sahen die Zuschauer beim 4:3-Sieg von Aufsteiger TSV Finning gegen den TSV Rott. Zwar lag Finning immer vorne, Rott ließ aber über die gesamten 90 Minuten nicht locker. Die frühe Führung egalisierten die Gäste Mitte der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Wechsel erzielte Finning trotz Unterzahl (Ampelkarte) das 2:1. Als die Gastgeber per Elfmeter das 3:1 markierten, dauerte es wieder nicht lang und Rott verkürzte auf 2:3. Selbst das 4:2 der Gastgeber war noch keine Vorentscheidung, denn mit dem Schlusspfiff traf der TSV Rott noch mal, es blieb aber beim 4:3-Sieg für die Finninger.

Auch der SV Prittriching startet mit einem Sieg in die Saison – der fiel mit 1:0 ebenfalls knapp aus. Nachdem der FC Issing in der ersten Halbzeit den Ton angab und gute Möglichkeiten liegen ließ, war Pittriching in der zweiten Hälfte leicht überlegen. „Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn Issing zur Halbzeit geführt hätte“, so Lukas Heigl vom SVP. Ein schön herausgespielter Treffer machte in diesem Spiel am Ende den Unterschied. Wegen eines Tritts in die Hacken und einer darauffolgenden Zeitstrafe musste Issing für zehn Minuten in Unterzahl auskommen, das kam Prittriching natürlich gelegen.

