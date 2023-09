Fußball

vor 33 Min.

Der TSV Geltendorf bleibt in der Fußball-A-Klasse ohne Niederlage

Plus Im Derby gegen Schondorf verspielt Geltendorf eine 2:0-Führung, kann aber nachlegen. Nicht nur Scheuring und Greifenberg liefern sich in der A-Klasse eine torreiche Partie.

Es ist das alte Lied: Wer vorne zu viele Chancen vergibt, kassiert irgendwann die Gegentreffer. Zwei Mal war der SC Egling bei der zweiten Mannschaft des TSV Türkenfeld in Führung, muss sich am Ende aber doch mit einem Punkt zufriedengeben – und wartet damit weiter auf den ersten Sieg in dieser Saison. „Bitter ist vor allem, dass wir in der zweiten Halbzeit drei, vier Chancen hatten, bei denen wir allein vor dem Tor standen“, sagte Eglings Trainer Lukas Meisetschläger. Eigentlich hätte man die Partie schon viel früher entscheiden können. „In Bezug auf das Saisonziel, die Aufstiegsrunde, haben wir jetzt natürlich schon eine schwere Bürde“, so der Eglinger Coach.

Die DJK Schwabhausen bleibt weiter ohne Niederlage: Bei der zweiten Mannschaft des SV Prittriching ließ Schwabhausen nichts anbrennen und schraubte das Ergebnis am Ende noch auf 4:0 in die Höhe. „Insgesamt gesehen geht der Sieg von Schwabhausen in Ordnung“, so Prittrichings Trainer Werner Winterholler. Nach dem 0:1 hatte seine Mannschaft die große Chance auf den Ausgleich, doch die hatte man vergeben. „Es waren drei individuelle Fehler, die Schwabhausen einfach eiskalt ausgenutzt hat.“

