Fußball

vor 19 Min.

Der TSV Geltendorf ist weiter auf Aufstiegskurs

Plus In der Meisterrunde der Fußball-A-Klasse bleibt der TSV Geltendorf am Spitzenreiter dran. Der TSV Landsberg II erleidet in der Kreisliga einen Rückschlag.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft. Nach dem 3:2-Sieg im Nachholspiel unter der Woche gegen Moorenweis hatten die Landsberger diesmal den Tabellenvierten FC Aich zu Gast. Doch wie zuvor die Erste musste sich auch die Zweite des TSV mit 1:2 geschlagen geben. „Wir sind super ins Spiel reingekommen und hätten nach dem 1:0 gleich nachlegen müssen“, sagt Trainer Sebastian Baumert. Stattdessen gelang den Gästen nach einem Fehler im Aufbau der Ausgleich. Nach der Pause machten die Landsberger noch mal Druck, vergaben eine Riesenchance – und kassierten im Gegenzug das zweite Gegentor. „Das Spiel hätten wir gewinnen können, das ist wirklich ärgerlich“, lautete das Fazit von Baumert.

TSV LL II - Aich 1:2; 1:0 Kelmendi (10.), 1:1 Friedrich (21.), 1:2 Friedrich (52.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen