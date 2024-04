Fußball

Der TSV Landsberg begleicht seine Rechnung mit Ismaning

Plus In der Fußball-Bayernliga hat der TSV Landsberg dreimal in Folge gegen Ismaning verloren. Obwohl es für den Gastgeber um nichts mehr geht, dreht er richtig auf.

Von Margit Messelhäuser

"Wir wollen in den letzten Spielen das Maximum herausholen", hatte Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer angekündigt und sein Team machte dies wahr. Dem 2:0-Erfolg in Garching ließen die Landsberger einen 8:2-Sieg gegen den "Angstgegner" Ismaning folgen. Und plötzlich ist der Titel des Bayernliga-Meisters wieder zum Greifen nah.

In der vergangenen Saison hatten die Landsberger beide Spiele gegen Ismaning verloren und auch das Hinspiel in der laufenden war mit 3:2 an den FCI gegangen. Diesmal aber zeigten die Landsberger die Zähne - und das, obwohl es nach der Absage an die Regionalliga für den Gastgeber eigentlich um nichts mehr ging. "Wir sind den Zuschauern etwas schuldig", hatte Hutterer vor der Partie betont, denn im Jahn 2024 warteten die Landsberger noch auf ihren ersten Heimsieg.

