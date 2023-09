Fußball

17:23 Uhr

Der TSV Landsberg fährt zum Bayernliga-Spitzenspiel nach Erlbach

Gegen den TSV Rain musste sich Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders (weißes Shirt) zur Pause verletzt selbst auswechseln. Ob er am Freitag in Erlbach aufläuft, steht noch nicht fest.

Plus In der Fußball-Bayernliga steigt am Freitagabend in Erlbach das Spitzenspiel. Der TSV Landsberg kann sich mit einem Sieg einen Vorsprung gegenüber dem Gastgeber verschaffen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es ist das Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga: Am Freitagabend ist der Tabellenzweite TSV Landsberg (21 Punkte) beim Dritten SV Erlbach (20) zu Gast. Eine gute Möglichkeit für die Landsberger, einen Verfolger abzuschütteln – vorausgesetzt, die Landsberger können ihre Personalprobleme in der Abwehr lösen.

Und da sieht es nicht schlecht aus. Sascha Mölders fiel zwar zuletzt gegen Rain zur Pause verletzt aus, sollte aber am Freitag wieder spielen können. „Er spürt es noch ein bisschen, aber ob er sich aufstellt, müssen wir abwarten“, sagt Landsbergs zweiter Spielertrainer Mike Hutterer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen