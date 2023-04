Fußball

21.04.2023

Der TSV Landsberg hat den Aufstieg noch nicht abgehakt

Der TSV Landsberg (von links Sebastian Schmeiser, Sascha Mölders und Mike Hutterer) hat den Aufstieg noch nicht abgehakt. Am Samstag sind die Landsberger in Deisenhofen zu Gast.

Plus Der TSV Landsberg rutscht in der Fußball-Bayernliga auf Platz sechs. Sechs Spiele stehen noch aus, um den Rückstand aufzuholen. Am Samstag ist der TSV in Deisenhofen.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Platz eins oder zwei hatte Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders vor Beginn der Fußball-Bayernliga als Ziel ausgegeben. Lange sah es auch danach aus, dass man dieses Ziel erreichen kann, doch inzwischen ist man weit vom Weg abgekommen. Dennoch hat man den Aufstieg noch nicht abgeschrieben, wie Mölders' Trainerkollege Mike Hutterer sagt.

Unter der Woche ist es für die Landsberger noch einen Platz nach unten gegangen, denn Kirchanschöring setzte sich im Nachholspiel mit 2:0 gegen Garching durch. Doch ob Platz fünf oder sechs ist eigentlich nicht entscheidend: Wichtiger ist der Abstand zur Spitze und der beträgt sieben Punkte auf Platz zwei – bei noch sechs ausstehenden Spielen: „Das sind 18 Punkte, die wir noch holen können, und die wollen wir auch alle holen“, so Hutterer im Gespräch mit unserer Zeitung. „Dann müssen wir schauen, wie es aussieht. Im Fußball können auch komische Sachen passieren.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen