Fußball

19:07 Uhr

Der TSV Landsberg II steht in der Kreisliga-Aufstiegsrunde

Plus Mit dem Sieg in Mammendorf hat die Reserve des Bayernliga-Teams das Ticket sicher. Weil sichert sich einen weiteren Punkt.

Der MTV Dießen kommt in der Kreisliga nicht auf die Beine. Gegen Peißenberg musste sich das Ammersee-Team nach zweimaliger Führung am Ende unglücklich geschlagen geben. Bitter für die Dießener: Sie waren die komplette zweite Halbzeit in Überzahl und hätten noch vor der Pause per Elfmeter auf 2:0 stellen können. So aber müssen sie sich mit 2:3 geschlagen geben. „Das ist natürlich extrem schade“, sagte Spielertrainer Philipp Ropers. „Aber wir haben uns wieder besser präsentiert als vergangene Woche.“

Das erste Ziel hat die zweite Mannschaft des TSV Landsberg erreicht: Sie wird im Frühjahr in der Aufstiegsrunde antreten. Das machten Trainer Sebastian Baumert und sein Team in Mammendorf fix. Mit 4:2 setzten sich die Landsberger durch, allerdings mit Mühe. Zur Pause führten die Gastgeber nämlich mit 2:0. „Das erste Tor war schön rausgespielt, das zweite haben wir Mammendorf geschenkt“, so Baumert. Nach der Pause kam Sebastian Bonfert ins Team und „er bringt natürlich viel Qualität mit“. Nach der Pause erhöhte Landsberg das Risiko, presste hoch und wurde dafür belohnt. Den Schlusspunkt setzte Charly Fülla „mit einem Sonntagsschuss am Samstag“, wie Baumert sagte.

