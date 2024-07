Bayernliga: Der TSV Landsberg reist zum Angstgegner

In den vergangenen Jahren waren die Rollen zwischen dem Aufstiegsaspiranten TSV Landsberg und Ismaning vorab immer klar verteilt, wenn die Mannschaften in der Fußball-Bayernliga aufeinandertrafen. Doch in den vergangenen vier Partien stellte der Underdog dem Favoriten gleich dreimal ein Bein und konnte sich die Punkte sichern. Beim letzten Aufeinandertreffen gab es aber ein 8:2 für die Lechstädter. Wie es am Freitagabend ausgeht, wenn der TSV sein erstes Auswärtsspiel bestreitet, ist ungewiss. Beide Mannschaften haben einen größeren Umbruch im Kader und jeweils ihre Auftaktspiele verloren. Landsbergs Trainer Bernd Kunze äußert sich zu den Qualitäten des Gegners und der eigenen Herangehensweise.

Zum Saisonstart hatte Landsberg daheim ein spätes Tor kassiert und gegen Schalding-Haining, Absteiger aus der Regionalliga, mit 0:1 verloren. Deutlich höher fiel die Niederlage vom Ismaning in Heimstetten aus, 4:0 hieß es am Ende. Die Partie hat sich auch Landsbergs neuer Trainer angesehen und warnt davor, daraus voreilig Schlüsse abzuleiten. „Wir erwarten sie deutlich stärker, als sie sich da präsentiert haben. Vielleicht ist Ismaning auch eine Mannschaft, die daheim stärker ist als auswärts.“ Die Fragen werden die kommenden Wochen beantworten, verweist Kunze. Ismaning habe viele gut ausgebildete Fußballer in seinen Reihen.

Landsberg will gegen Ismaning besser ins Spiel kommen

Für Landsberg wird es darum gehen, schneller ins Spiel zu kommen, als dies gegen Schalding-Haining der Fall gewesen ist. Da bekamen die Landsberger erst nach etwa 20 Minuten besser Zugriff auf das Spiel. „Wir haben aber auch gezeigt, dass wir mit einem Absteiger aus der Regionalliga auf Augenhöhe sind. Das macht Mut“, betont Kunze. Gegen Ismaning gelte es nun, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen.

Verzichten muss er dabei auf Mario Crnicki, der vergangene Saison 21 Partien für den Regionalligisten Türgücü München bestritt. Dessen Knie müsse noch genauer untersucht werden. Aus beruflichen Gründen kann Michael Appiah, Neuzugang aus Garching, nicht teilnehmen. Ansonsten kann Landsbergs Trainer aus dem Vollen schöpfen.

Ex-Landsberger unterschreibt bei Lok Leipzig

Derweil sind zwei weitere ehemaliger Leistungsträger des Bayernligisten bei einem Regionalligisten untergekommen. Timo Spennesberger wechselt nach Nordrhein-Westfalen zum SC Wiedenbrück. Dort überzeugte er die Verantwortlichen im Probetraining. Nikola Aracic wechselt zu einem Verein mit großer Vergangenheit: Lok Leipzig. Die Mannschaft aus der Messestadt verlor das Endspiel im Europacup der Pokalsieger 1987 gegen Ajax Amsterdam knapp.

Aus dem Landsberger Kader der vergangenen Saison spielen zudem gleich vier Akteure für eine Mannschaft der Regionalliga Bayern. Tino Reich, Spielertrainer Mike Hutterer und Alessandro di Rosa sowie Lorenz Knöferl sind alle zu Türkgücü München gewechselt.