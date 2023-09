Fußball

vor 33 Min.

Der TSV Landsberg setzt sich im Bayernliga-Spitzenspiel durch

Amar Cekic (links) brachte die Landsberger in Erlbach mit 1:0 in Führung.

Plus Der TSV Landsberg unterstreicht beim SV Erlbach seine Titelambitionen. Im Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga bleiben die Landsberger ohne Gegentor.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der TSV Landsberg klettert wieder an die Spitze der Fußball-Bayernliga - für mindestens eine Nacht. Beim SV Erlbach gab es für die Landsberger einen knappen Sieg, dabei erfüllte sich auch der Wunsch von Spielertrainer Mike Hutterer - und das vor fast 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Es war nicht die ganz große Überraschung: Nachdem Landsbergs Spielertrainer und Torjäger Sascha Mölders im Spiel gegen Rain zur Pause verletzt raus musste, stand er in Erlbach nicht in der Startaufstellung. Alexander Benede, Kapitän und bis zu seiner Verletzung Organisator der Landsberger Abwehr, stand zusammen mit Nikola Aracic in der Innenverteidigung, Maximilian Holdenrieder und Nicholas Helmbrecht komplettierten die Abwehr, ansonsten gab es keine Überraschungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen