Fußball

15.07.2022

Der TSV Landsberg startet die Mission Aufstieg

Plus Die Kicker des TSV Landsberg empfangen zum Saisonstart in der Bayernliga Hallbergmoos. Trainer Mike Hutterer äußert sich zur Partie und Neuzugang Sascha Mölders formuliert das Saisonziel.

Von Christian Mühlhause

Am Samstag um 14 Uhr beginnt für Landsberg die neue Saison in der Bayernliga. Der TSV gehört zum Favoritenkreis, wenn es um den Aufstieg in die Regionalliga geht. Wie der Verein im 3C-Sportpark in die Partie gegen Hallbergmoos gehen sollte, ist für Spielertrainer Mike Hutterer ganz klar.

