Fußball

18:06 Uhr

Der TSV Landsberg startet nach der Bayernliga-Pause mit einem Topspiel

Plus Der TSV Landsberg erwartet am Samstag als Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga den Tabellenvierten SV Kirchanschöring. Landsberg will seine Serie fortsetzen.

Von Margit Messelhäuser

Nach dem spielfreien Wochenende in der Fußball-Bayernliga steht für den TSV Landsberg wieder ein Heimspiel an, und das hat es in sich: Der Tabellenvierte SV Kirchanschöring ist beim Spitzenreiter im 3C-Sportpark zu Gast. „Da haben wir ein richtiges Brett vor uns“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer.

