Besser hätte für den TSV Landsberg der Start in die Frühjahrsrunde der Fußball-Bayernliga kaum laufen können: In Neuried setzte sich das Team von Trainer Alexander Schmidt gegen die SpVgg Unterhaching II mit 2:0 durch. Nach teils heftigen Niederlagen in der Vorbereitung haben sich die Landsberger auf den Punkt fit präsentiert, allerdings war der Sieg am Ende teuer erkauft.

