Der TSV Landsberg verschenkt die Führung in der Nachspielzeit

Plus In der Fußball-Meisterrunde entschiedet Hohenfurch das Spitzenspiel gegen Issing für sich. Jahn Landsberg II bleibt weiter ungeschlagen.

Nur der TSV Landsberg II hat es in der Kreisliga in die Meisterrunde geschafft und spielt auch oben mit. Auch wenn das 3:3 gegen Geiselbullach ein kleiner Rückschlag war: "Wir haben alles noch selber in der Hand", sagte Landsbergs Trainer Sebastian Baumert nach der Partie. Durch einen Standard gerieten die Landsberger in Rückstand, doch seine Mannschaft sei stark zurückgekommen, so der TSV-Coach. Allerdings habe sie es wieder nicht geschafft, einen Vorsprung über die Zeit zu bringen. "Auch wenn der Ausgleich in der Nachspielzeit bitter war, war er auch verdient", lautete Baumerts Fazit.

TSV LL II - Geiselbullach 3:3; 0:1 Dierich (3.), 1:1 Höfer (10.), 2:1 Fülla (40.), 3:1 Salemovic (47.), 3:2 Lutter (54.), 3:3 Bründl (95./FE).

