Fußball

vor 37 Min.

Der TSV Landsberg visiert in der Bayernliga Platz drei an

Für den TSV Landsberg (Mitte Sascha Mölders) steht das letzte Spiel in der laufenden Bayernliga-Saison an. Mit einem Sieg gegen Ingolstadt II will man noch den dritten Platz erreichen.

Plus Für den TSV Landsberg steht gegen Ingolstadt II das letzte Saisonspiel in der Fußball-Bayernliga an. Für einige Landsberger ist es auch das letzte Spiel im Trikot des TSV.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Für den TSV Landsberg ist am Samstag nun doch auch Schluss: Für den Fußball-Bayernligisten ist die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation Geschichte. Damit geht es gegen Ingolstadt II um einen guten Abschluss. Für einige Akteure wird es auch das letzte Spiel im Trikot des TSV Landsberg sein.

Auch wenn man das ursprüngliche Ziel, den Aufstieg in die Regionalliga, verpasst habe, „war es eine sehr gute Saison, wenn wir Platz drei erreichen“, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer. Diesen Rang hat vor dem Anpfiff noch der Gast aus Ingolstadt inne. Mit einem Sieg würde Landsberg an Punkten gleichziehen, muss aber die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen, um den direkten Vergleich zu gewinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen