Die Siegesserie des VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga hält an. Im Heimspiel gegen den ASV Habach wird es zum Schluss noch mal hektisch, das Team von Trainer Markus Ansorge bringt den knappen Vorsprung über die Zeit. Das 3:2 ist der vierte Sieg in Folge für die Lechrainer.

Margit Messelhäuser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Habach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis