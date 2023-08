Der VfL Denklingen fährt in der Fußball-Bezirksliga den ersten Sieg ein

Plus Bezirksliga: Zu Hause setzt sich die Ansorge-Elf deutlich gegen Penzberg durch. Jahn Landsberg lässt beim Mitaufsteiger Habach die wichtigen Tugenden vermissen.

Endlich hat es geklappt: Der VfL Denklingen fährt im vierten Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga den ersten Sieg ein. Und der Stein, der allen vom Herzen gefallen ist, war zu hören. Nicht so gut lief es bei Jahn Landsberg: Trainer Armin Sanktjohanser sollte mit seiner Prophezeiung recht behalten: Wer in Habach das erste Tor schießt, wird gewinnen – das waren diesmal aber nicht die Jahnler. Doch nicht die Niederlage ärgert den Coach.

