vor 17 Min.

Der VfL Denklingen sucht auswärts weiter seine Form

Plus In der Fußball-Bezirksliga verpasst der VfL Denklingen die Chance, sich ins sichere Mittelfeld abzusetzen. Jahn Landsberg ist am Sonntag zu Hause gegen Deisenhofen II gefragt.

Von Margit Messelhäuser

Der VfL Denklingen hätte mit einem Sieg in Neuried einen großen Schritt in Richtung sicheres Mittelfeld in der Fußball-Bezirksliga machen können. Doch daraus wurde nichts. Die FT Jahn Landsberg, die zweite Landkreis-Mannschaft in dieser Liga, tritt erst am Sonntag an. Ab 14 Uhr ist Deisenhofen II zu Gast.

Der VfL Denklingen reiste mit der schwächsten Auswärtsbilanz der Liga nach Neuried, das bislang als das heimschwächste galt. Doch die Gastgeber konnten diesmal etwas für ihre Bilanz tun: Mit 2:1 setzten sie sich gegen Denklingen durch – die Elf von Trainer Markus Ansorge wird den Auswärtsfluch einfach nicht los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

