Fußball

vor 35 Min.

Der VfL Kaufering erkämpft sich in der Fußball-Landesliga den nächsten Punkt

Plus In der Fußball-Landesliga mischt der Aufsteiger VfL Kaufering weiter an der Tabellenspitze mit. In Olching bietet man auch einem Mitfavoriten Paroli.

Von Margit Messelhäuser

Es war das erwartet intensive Spiel zwischen Kaufering und Olching. Und am Ende durfte sich der VfL Kaufering als Aufsteiger in die Fußball-Landesliga über den nächsten Punktgewinn freuen: Auch wenn in dieser Partie keine Tore fielen, war es nie langweilig.

