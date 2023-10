Der VfL Kaufering erlebt in der Landesliga ein Debakel

Plus In der Fußball-Landesliga erhält der VfL Kaufering beim Spitzenreiter Schwabmünchen eine Lehrstunde. Fast wird die Niederlage noch zweistellig.

Mit dem 3:0-Sieg gegen Schwabmünchen gelang dem VfL Kaufering ein erfolgreicher Start in die neue Saison der Fußball-Landesliga. Im Rückspiel allerdings nahm Schwabmünchen Revanche: Schon in der ersten Halbzeit kassierte Kaufering mehr Tore, als es im Hinspiel geschossen hatte. Zum Schluss wurde es für Kaufering dann richtig bitter.

Dass Kaufering gegen den Tabellenführer als krasser Außenseiter ins Spiel gehen würde, war klar. Doch nach dem Sieg gegen Bobingen wollte der VfL mit Selbstvertrauen auftreten. Das gelang nicht wirklich. Bereits zur Pause führte Schwabmünchen mit 4:0. Den Torreigen eröffneten die Gastgeber in der 13. Minute, keine zehn Minuten später fiel das 2:0 für Schwabmünchen und mit einem Doppelschlag (33./35.) sorgte der Spitzenreiter schon früh für die Vorentscheidung. „Das 2:0 hat uns das Genick gebrochen“, so VfL-Trainer Michael Grasse.