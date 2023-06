Der VfL Kaufering lässt seine Fans nicht im Regen stehen

Plus Der Fußball-Landesligist VfL Kaufering baut am Rasenplatz eine Zuschauertribüne. Bei der Finanzierung gibt es auch Hilfe von Bundesligaspieler Florian Neuhaus.

Das Kauferinger Sportzentrum sucht seinesgleichen: Im Stadion gibt es einen sehr guten Kunstrasen, und auch der Rasenplatz ist hervorragend gepflegt. Allerdings hat er einen großen Nachteil: Eine Tribüne gibt es nur im Stadion. Das ändert sich ab der neuen Landesliga-Saison – und bei der Finanzierung hat auch Bundesliga-Profi Florian Neuhaus Hilfe zugesagt.

Der Wunsch nach einer Tribüne am Rasenplatz war schon lange in vorhanden. Nur: wie finanzieren? Zunächst hatte man es über den Hauptverein VfL Kaufering versucht. „Das Problem ist, dass es die Satzung nicht zulässt“, sagt Uli Stengelmair, Sportlicher Leiter der VfL-Fußballabteilung. Das Problem ist nämlich, dass der Grund der Gemeinde gehört.