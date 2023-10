Fußball

14:09 Uhr

Der VfL Kaufering muss zum Spitzenreiter der Landesliga

Im Hinspiel hat Kaufering (weißes Trikot) Schwabmünchen niedergerungen. Am Sonntag steht das Rückspiel an.

Plus Zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Landesliga geht es für Kaufering nach Schwabmünchen. Im Vorfeld sind die Rollen klar verteilt.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen Schwabmünchen war der VfL Kaufering in die neue Saison der Fußball-Landesliga gestartet. Am Sonntag kommt es zum Rückspiel, doch diesmal sind die Kauferinger krasse Außenseiter, auch wenn man mit neuen Selbstvertrauen in die Partie geht.

Die Wege der beiden Teams haben sich im Laufe der Saison weit voneinander entfernt: Während Schwabmünchen als Herbstmeister in die Rückrunde geht, kämpft Kaufering gegen den Abstieg. Die Rote Laterne konnte das Team des Trainerduos Sebastian Bonfert/Michael Grasse im letzten Spiel der Hinrunde (3:1 gegen Bobingen) zwar abgeben, die Relegationsplätze konnte der VfL aber nicht verlassen und jeder Punkt zählt.

