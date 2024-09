In der Fußball-Landesliga kommt es am Freitagabend ab 19.30 Uhr zum Kellerduell zwischen dem VfB Durach und dem VfL Kaufering. Nur Olching und Erkheim stehen in der Tabelle noch hinter den beiden Mannschaften. Immerhin ist ein Leistungsträger bei der Mannschaft vom Lech nach auskurierter Verletzung zurück.

