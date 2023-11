Derby in der Fußball-Kreisliga steigt am Freitagabend

In der Kreisliga-Zugspitze steht der letzte Spieltag an. Der TSV Landsberg kann im Derby gegen Penzing wieder an die Tabellenspitze springen.

Mit einem Derby in der Gruppe 4 endet der letzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga Zugspitze. Bereits am Freitagabend ist der FC Penzing beim TSV Landsberg II zu Gast. Die anderen beiden Landkreis-Teams schließen auswärts die Herbstrunde ab.

Gruppe 2 Die Enttäuschung nach der 0:5-Pleite in Altenstadt war Dießens Spielertrainer Philipp Ropers anzumerken. „Wir haben Tore kassiert, die man so nicht bekommen darf“, lautete sein Fazit. Nach den beiden guten Heimspielen, war man zuletzt auswärts „am Anfang wieder nicht auf dem Platz“. Auch am letzten Spieltag ist die Ammersee-Truppe wieder auswärts gefragt. Am Sonntag ist um 14.15 Uhr anstoß in Polling. Die Gastgeber können sich noch Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde machen – für Dießen wird es nicht einfach werden.

Für Penzing und Weil geht es in die Abstiegsrunde

Gruppe 4 Bereits am Freitagabend endet die Saison für den TSV Landsberg II und den FC Penzing mit dem Derby im 3C-Sportpark. Danach trennen sich die Wege der beiden Vereine: Als einzige Landkreis-Mannschaft haben die Landsberger die Aufstiegsrunde erreicht. Dennoch dürften die Landsberger noch mal alles in die Waagschale werfen, um eventuell Moorenweis von Platz eins zu verdrängen. Zwei Punkte beträgt der Rückstand der Landsberger.

Für Penzing wird es selbst bei einem Sieg der letzte Tabellenplatz bleiben, da der FC Weil im direkten Vergleich die Nase vorne hat. Das Hinspiel endete 2:2-Unentschieden.

Fest steht auch bereits der vorletzte Platz für den Aufsteiger FC Weil, der zum Abschluss am Sonntag beim SV Mammendorf zu Gast ist. Auch für die Mammendorfer ist der Ausgang der Partie nicht mehr von Bedeutung: Sie werden als Tabellenvierte ebenfalls in die Abstiegsrunde gehen. Die Partie beginnt um 14 Uhr.