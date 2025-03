Vergangene Woche zeigte Kaufering – vor allem in der ersten Hälfte – eine gute Leistung gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte, verlor aber am Ende gegen Jetzendorf. In Kempten lief es dieses Mal besser. Die Mannschaft musste zwar spät einen Elfmeter hinnehmen, der in seiner Entstehung sehr unglücklich war, hatte aber noch etwas entgegenzusetzen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaufering Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis