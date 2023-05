Die Reserve des FC Weil feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Plus Fußball-A-Klasse: In der Abstiegsrunde muss der TSV Schondorf II sein Spiel absagen. Eglings Fußballer fertigen Prittriching II deutlich ab.

Die zweite Garde des FC Weil fand zunächst schwer ins Spiel gegen Schöngeising. Die Gäste kamen nach einem Fehlpass im Spielaufbau zur verdienten Führung. Die Hausherren bissen sich in die Partie und kamen zum Ausgleich. Die Partie war fortan arm an Höhepunkten. Doch Weil wollte den Sieg mehr und holte sich drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Für die zweite Mannschaft des TSV Schondorf wird die Luft immer knapper: Diesmal musste das Spiel in Stockdorf abgesagt werden. „Wir hatten zu wenig Spieler, das hätte keinen Sinn gemacht“, so TSV-Trainer Tunay Kaya.