Fußball

vor 19 Min.

Die Stimmung bei Jahn Landsberg und Denklingen ist noch gedrückt

Denklingens Trainer Markus Ansorge hat an der Niederlage zuletzt noch zu knabbern.

Plus Jahn Landsberg und Denklingen knabbern noch an den Niederlagen in der Fußball-Bezirksliga. Zu Hause soll es diesmal wieder Punkte geben.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Es waren zwei bittere Niederlagen für die Fußballer der FT Jahn Landsberg und des VfL Denklingen. Jetzt will man zu Hause dafür sorgen, dass sich die Stimmung wieder hebt.

Jahn Landsberg Das 0:1 beim Spitzenreiter schmerzt Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser immer noch. „Wir haben jetzt gegen die Spitzenteams zweimal was liegen gelassen“, blickt er auch auf das 1:1 gegen Wolfratshausen. Wären die Gegner tatsächlich besser gewesen als sein Team, könnte er damit leben, aber „wir hatten gegen Raisting sechs, sieben Chancen und machen das Tor nicht.“

