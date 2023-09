Fußball

Dießen baut in der Fußball-Kreisliga auf den Heimvorteil

In der Fußball-Kreisliga sind diesmal wieder drei Landkreis-Teams am Ball.

Plus In der Fußball-Kreisliga muss der TSV Landsberg II diesmal zusehen. Ein Landkreis-Team kann ihm die Spitzenposition in der Gruppe 2 erhalten.

Von Margit Messelhäuser

Gut möglich, dass die zweite Mannschaft des TSV Landsberg diesmal die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga Gruppe 4 verliert: Das Team von Trainer Sebastian Baumert ist nämlich spielfrei. Aber vielleicht erhalten die Landsberger auch Schützenhilfe von einem anderen Landkreis-Team.

Gruppe 2 Der MTV Dießen steckt in der Krise: Seit vier Spielen hat die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Ropers nicht mehr gepunktet. Inzwischen ist der MTV auch ans Tabellenende abgerutscht. Bislang vier Treffer aus fünf Spielen ist einfach zu wenig.

