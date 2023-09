Fußball

25.09.2023

Dießen vergibt viele Chancen und der FC Weil kassiert ein kurioses Tor

Plus Der FC Penzing rettet im Heimspiel in der Kreisliga einen Punkt gegen den TSV Landsberg II. Frust herrscht bei den Fußballern des FC Weil und MTV Dießen angesichts der Spielverläufe.

Ohne Sieg endet für die Teams aus dem Landkreis Landsberg der Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Dießen und Weil dominieren ihre Partien, gehen aber leer aus. Ein nicht alltägliches Tor schießt Mammendorf beim FCW. Penzing schafft in letzter Sekkunde mit einem sehenswerten Spielzug den Ausgleich gegen den TSV Landsberg II.

Für das Schlusslicht der Gruppe 2 in der Fußball-Kreisliga Dießen verlief der Start in die Partie zu Hause gegen Polling vielversprechend. Nach nur acht Minuten ging die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Ropers in Führung. „Danach hätten wir nachlegen und mindestens ein bis zwei Tore mehr machen müssen“, so Ropers. Die Chancen, teils sehr klare, waren da, doch es blieb bei der 1:0-Führung bis 15 Minuten vor Schluss. Dann konnten die Gäste durch einen verwandelten Elfmeter ausgleichen. „Da haben wir uns bei dessen Entstehung nicht clever verhalten, den kann man geben“, sagte Ropers. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal ereignisreich. Nach einem Handspiel wurde Philipp Ropers mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Polling nutzte die Überzahl, machte Druck und brachte mit einem Konter den 2:1-Sieg unter Dach und Fach. „Der Verlauf der Partie ist echt bitter“, so Ropers.

